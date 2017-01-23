Жан арендован «Тулузой» у «Монако»
Сегодня, 13:36 | Источник: ФК "Монако" | Редакция: Дмитрий Кристя
Форвард «Монако» Корентен Жан продолжит карьеру в «Тулузе». 21-летний игрок арендован до конца сезона. При этом у «Тулузы» нет права выкупа нападающего.
В этом сезоне Жан провел лишь 2 матча в Лиге 1, в которых не отметился результативными действиями.
Напомним, накануне «Монако» разгромил «Лорьян» (4:0).
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