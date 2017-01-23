Ганчаренко: «Траоре пока не создал целостного впечатления»
Сегодня, 13:52 | Источник: ТАСС | Редакция: Дмитрий Кристя
Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко поделился впечатлениями от работы нападающего Ласина Траоре на первом сборе «армейцев».
«На этом сборе Траоре достаточно хорошо отработал то время, которое провел. Но если о всех игроках у меня создалось отличное впечатление, то о Траоре оно еще целостно не сложилось.
Я всегда смотрю на тех футболистов, которые есть в составе, и стараюсь выжать из них максимум. У нас есть селекционный отдел, который хорошо работает. Но зимой сложно найти кого-то. Если найдем кого-то хорошо, если нет - будем работать с теми, кто есть».
В текущем чемпионате России 26-летний форвард провел 14 матчей за ЦСКА, в которых забил пять голов.
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