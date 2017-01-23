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Тульский «Арсенал» уступил карагандинскому «Шахтёру» в контрольном матче

Соккер.Ру // Товарищеские матчи. Клубы 2017, Межсезонье, Арсенал Т, Шахтер Кр
Сегодня, 19:28 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Антон Белюсь

В товарищеском поединке на зимнем сборе, проходящем в Турции, тульский «Арсенал» проиграл карагандинскому «Шахтеру».

«Арсенал» Тула – «Шахтер» Караганда – 0:1 (0:0)
Голы: Ветров 90 (пен)

«Арсенал»: Габулов (Березин 46), Ершов (Рыжков 62), Комбаров (Хагуш 58), Беляев (Форбс 46 (Аджоев 81)), Вергара (Беляев 66), Максимов (Буранов 62), Стеклов (Рукас 46), Горбатенко (Мингазов 46), Бурчану (Голуб 62), Бурмистров (Власов 58), Расич (Шевченко 46 (Изотов, 81)).
Главный тренер: Сергей Кирьяков.

Ранее «оружейники» сыграли вничью с болгарским «Лудогорцем».

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