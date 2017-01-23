Галлиани: «„Милан“ не интересуется Фернандесом»

Вице-президент «Милана» Адриано Галлиани отрицает, что «россонери» наблюдают за игрой защитника ЦСКА Марио Фернандеса, в котором, как сообщили итальянские СМИ, клуб видит возможную замену защитнику Маттиа Де Шильо.

«„Милан“ не интересуется Фернандесом».

В нынешнем сезоне Фернандес провел за «армейцев» 23 матча и отметился в них тремя голевыми передачами.