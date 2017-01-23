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Галлиани: «„Милан“ не интересуется Фернандесом»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, ЦСКА, Милан, Фернандес Марио, Галлиани Адриано
Сегодня, 19:47 | Источник: ТАСС | Редакция: Антон Белюсь

Вице-президент «Милана» Адриано Галлиани отрицает, что «россонери» наблюдают за игрой защитника ЦСКА Марио Фернандеса, в котором, как сообщили итальянские СМИ, клуб видит возможную замену защитнику Маттиа Де Шильо.

«„Милан“ не интересуется Фернандесом».

В нынешнем сезоне Фернандес провел за «армейцев» 23 матча и отметился в них тремя голевыми передачами.

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