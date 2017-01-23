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Клюйверт согласовывает переход Гедеша из «Бенфики» в ПСЖ

Соккер.Ру // Португалия. Примейра 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Бенфика, ПСЖ, Гедеш Гонсалу
Сегодня, 20:30 | Источник: getfootballnewsfrance.com | Редакция: Антон Белюсь

Нападающий «Бенфики» Гонсалу Гедеш близок к переходу в ПСЖ.

По слухам, спортивный директор парижан Патрик Клюйверт сейчас находится в Португалии, где согласовывает с «орлами» трансфер 20-летнего игрока.

Сообщается, что Клюйверт уже провел переговоры с самим Гедешом и убедил того перебраться в ПСЖ.

Интерес к футболисту также проявляли «Арсенал» и «Челси».

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