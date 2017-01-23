Клюйверт согласовывает переход Гедеша из «Бенфики» в ПСЖ

Нападающий «Бенфики» Гонсалу Гедеш близок к переходу в ПСЖ.

По слухам, спортивный директор парижан Патрик Клюйверт сейчас находится в Португалии, где согласовывает с «орлами» трансфер 20-летнего игрока.

Сообщается, что Клюйверт уже провел переговоры с самим Гедешом и убедил того перебраться в ПСЖ.

Интерес к футболисту также проявляли «Арсенал» и «Челси».