Клюйверт согласовывает переход Гедеша из «Бенфики» в ПСЖ
Соккер.Ру // Португалия. Примейра 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Бенфика, ПСЖ, Гедеш Гонсалу
Сегодня, 20:30 | Источник: getfootballnewsfrance.com | Редакция: Антон Белюсь
Нападающий «Бенфики» Гонсалу Гедеш близок к переходу в ПСЖ.
По слухам, спортивный директор парижан Патрик Клюйверт сейчас находится в Португалии, где согласовывает с «орлами» трансфер 20-летнего игрока.
Сообщается, что Клюйверт уже провел переговоры с самим Гедешом и убедил того перебраться в ПСЖ.
Интерес к футболисту также проявляли «Арсенал» и «Челси».
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