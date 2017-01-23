«Халл» арендовал у «Ливерпуля» Лазара Марковича

Нападающий «Ливерпуля» Лазар Маркович до конца сезона будет выступать за «Халл Сити». Об этом сообщает пресс-служба «тигров».

Добавим, что 22-летний серб первую часть сезона провел в лиссабонском «Спортинге», за который также выступал на правах аренды.