«Халл» арендовал у «Ливерпуля» Лазара Марковича
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: аренда игроков, Халл Сити, Ливерпуль, Маркович Лазар
Сегодня, 20:39 | Источник: ФК "Халл Сити" | Редакция: Антон Белюсь
Нападающий «Ливерпуля» Лазар Маркович до конца сезона будет выступать за «Халл Сити». Об этом сообщает пресс-служба «тигров».
Добавим, что 22-летний серб первую часть сезона провел в лиссабонском «Спортинге», за который также выступал на правах аренды.
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