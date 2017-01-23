Сколари: «Неймар уже начал свергать Месси с трона»

Бывший главный тренер сборной Бразилии Луис Фелипе Сколари, который нынче возглавляет «Гуанчжоу Эвергранд», считает, что в ближайшем будущем нападающий «Барселоны» Неймар станет лучшим игроком в мире:

«Роналду и Месси постоянно соревнуются между собой, оспаривают титул лучшего футболиста в мире, но через два года Неймар достигнет этого уровня.

На самом деле, он уже начал свергать одного из двух с трона. Неймар - один из лучших футболистов, с которыми мне доводилось работать.

Роналду - лучший футболист в мире, потому что он хочет этого. Он тренируется, посвящает себя этой цели сильней, чем кто-либо другой. Про Месси так не скажешь».