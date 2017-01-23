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Сколари: «Неймар уже начал свергать Месси с трона»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: мнение, Барселона, Гуанчжоу Эв, Реал, Неймар, Сколари Луис Фелипе , Роналду Криштиану, Месси Лионель
Сегодня, 20:53 | Источник: Marca.com | Фото: Официальный сайт ФК "Барселона" | Редакция: Антон Белюсь

Бывший главный тренер сборной Бразилии Луис Фелипе Сколари, который нынче возглавляет «Гуанчжоу Эвергранд», считает, что в ближайшем будущем нападающий «Барселоны» Неймар станет лучшим игроком в мире: 

«Роналду и Месси постоянно соревнуются между собой, оспаривают титул лучшего футболиста в мире, но через два года Неймар достигнет этого уровня.

На самом деле, он уже начал свергать одного из двух с трона. Неймар - один из лучших футболистов, с которыми мне доводилось работать.

Роналду - лучший футболист в мире, потому что он хочет этого. Он тренируется, посвящает себя этой цели сильней, чем кто-либо другой. Про Месси так не скажешь».

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