Сколари: «Неймар уже начал свергать Месси с трона»
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: мнение, Барселона, Гуанчжоу Эв, Реал, Неймар, Сколари Луис Фелипе , Роналду Криштиану, Месси Лионель
Сегодня, 20:53 | Источник: Marca.com | Фото: Официальный сайт ФК "Барселона" | Редакция: Антон Белюсь
Бывший главный тренер сборной Бразилии Луис Фелипе Сколари, который нынче возглавляет «Гуанчжоу Эвергранд», считает, что в ближайшем будущем нападающий «Барселоны» Неймар станет лучшим игроком в мире:
«Роналду и Месси постоянно соревнуются между собой, оспаривают титул лучшего футболиста в мире, но через два года Неймар достигнет этого уровня.
На самом деле, он уже начал свергать одного из двух с трона. Неймар - один из лучших футболистов, с которыми мне доводилось работать.
Роналду - лучший футболист в мире, потому что он хочет этого. Он тренируется, посвящает себя этой цели сильней, чем кто-либо другой. Про Месси так не скажешь».
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Вчере все видели,что Неймар и рядом не стоит с Месси а Роналду 51 й футболист
Вчере все видели,что Неймар и рядом не стоит с Месси а Роналду 51 й футболист
Бэйл примитивный бегунок, еще более ограниченный в игровом плане чем Роналду.
Потеряет скорость и все, на пенсию. Какие из этих бегунков забивалы мы наглядно видим на примере того же Роналду, которого в нанешнем сезоне Зидан иногда ставит в центр нападения и это все равно что там посадить дерево.
Eto super rezul'tat!!!!!!!!!!!!!
Ему 27 лет уже, а через 2 года будет почти 30 и он поедет в Китай доигрывать.
Бэйл уже старый чтобы примерять чью-то корону в будущем.
По делу сказал чемпион Мира! Его мнение стоит больше, чем мнение всех хейтеров Роналду вместе взятых.
Тем более я сперва пробил - он или нет)
стучать - вообще дело подлое)
Ничего, я сам только откинулся)
Твоих коллег дело)
Ну а что касается Неймара, так он помоему только сдал по сравнению с сезоном 14/15 и 15/16. Стоит ли напоминать про его ужасную реализацию моментов, нерациональные решения (когда нужно отдать пас, он бьет по воротам и наоборот), брак в передачах и т.п.
Ней по прежнему остается очень полезным игроком команды, но его эффективность на поле сейчас намного ниже, чем 1-2 года назад.