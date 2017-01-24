Черевченко: «Не жалею о своем решении покинуть „Локомотив“»
Сегодня, 03:57 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Павел Молочный
Бывший наставник «Локомотива» Игорь Черевченко признался, что не жалеет об уходе с поста главного тренера московского клуба в августе прошлого года:
«Если я что-то делаю, то делаю это осознанно. Не жалею, что так поступил. Я уже об этом говорил и не хочу к этому возвращаться. В команде были неопределенности. Когда находились на сборах, то не было ни звонков, ничего. Не знал, как готовиться к чемпионату».
Напомним, под руководством Черевченко «Локо» завоевал Кубок России в сезоне 2014/15.
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