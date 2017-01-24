Рейтинг@Mail.ru

Черевченко: «Не жалею о своем решении покинуть „Локомотив“»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2015/2016, Россия: тренеры, Локомотив М, Черевченко Игорь
Сегодня, 03:57 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Павел Молочный

Бывший наставник «Локомотива» Игорь Черевченко признался, что не жалеет об уходе с поста главного тренера московского клуба в августе прошлого года:

«Если я что-то делаю, то делаю это осознанно. Не жалею, что так поступил. Я уже об этом говорил и не хочу к этому возвращаться. В команде были неопределенности. Когда находились на сборах, то не было ни звонков, ничего. Не знал, как готовиться к чемпионату».

Напомним, под руководством Черевченко «Локо» завоевал Кубок России в сезоне 2014/15.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Другие материалы по теме:
Вчера
15:32 Cемин: «Игроки „Локомотива“ пока не выдерживают полный матч» 16
21 января 2017
15:47 Гунько возглавит «Спартак-2» 15
13:01 Петраков: «Я остаюсь в „Томи“» 12
20 января 2017
23:33 Ганчаренко: «ЦСКА тестирует схему 3-5-2» 33
22:36 Слухи Карпин, Писарев и Бородюк претендуют на пост наставника сборной Беларуси 21
06:21 Непомнящий: «Руководство „Томи“ не думало о завтрашнем дне» 10
05:20 Сёмин: «„Локомотив“ ищет стабильного форварда» 8
02:14 Непомнящий: «В противовес Моуриньо поставлю Бердыева» 25
19 января 2017
15:47 Бушманов возглавит молодёжную сборную России 38
12:50 Черчесов: «Нужно сделать так, чтобы фанаты хотели болеть за сборную» 92
все материалы по этой теме
Турниры