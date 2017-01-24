Самедов: «Моя главная мотивация в „Спартаке“ – научиться чему-то новому»

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов рассказал о том, чего ожидает от нового этапа своей карьеры:

«Главная мотивация? Много факторов. Конечно же, возможность побороться за титул. Поработать с тренером, к которому очень хотел попасть. Все время хочу учиться чему-то новому, и почему бы даже в 32 года не становиться лучше, изучать какие-то новые тактические моменты? Мне кажется, у Массимо Карреры такая возможность будет.

Отталкиваюсь и от сборной. До ЧМ-2018 осталось полтора года. Сначала – Кубок конфедераций, а потом, дай бог здоровье будет, смогу показать свои лучшие качества на домашнем чемпионате мира. Уверен, что получится. Это очень важные полтора года. Вернее – для начала полгода, потому что „Спартак“ борется за чемпионство. А потом еще год. Главная мотивация – возможность научиться чему-то новому».

Также хавбек отметил, что не думает о грядущем поединке с бывшим клубом игрока «Локомотивом».