Бодмер - игрок «Генгама»
Сегодня, 09:28 | Источник: ФК "Генгам" | Редакция: Дмитрий Кристя
Полузащитник Матье Бодмер присоединился к «Генгаму». Контракт с 34-летним опорником рассчитан на полгода. Бодмер был свободным агентом с тех пор, как в начале января разорвал договор с «Ниццей». На протяжении своей карьеры он выступал также за «Кан», «Лилль», «Лион», ПСЖ и «Сент-Этьен».
В этом сезоне Бодмер провел 17 матчей за «Ниццу» во всех турнирах и отметился одной результативной передачей.
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