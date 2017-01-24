Бодмер - игрок «Генгама»

Полузащитник Матье Бодмер присоединился к «Генгаму». Контракт с 34-летним опорником рассчитан на полгода. Бодмер был свободным агентом с тех пор, как в начале января разорвал договор с «Ниццей». На протяжении своей карьеры он выступал также за «Кан», «Лилль», «Лион», ПСЖ и «Сент-Этьен».

В этом сезоне Бодмер провел 17 матчей за «Ниццу» во всех турнирах и отметился одной результативной передачей.