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Игроки «Спартака» кувырками поздравили Зе Луиша с днем рождения

Соккер.Ру // Россия: события, Спартак М, Зе Луиш, Таски Сердар
Сегодня, 10:51 | Источник: Championat.com | Редакция: Дмитрий Кристя

«Спартак» продолжает подготовку ко второй части сезона. Москвичи провели утреннюю тренировку, участие в которой приняли все футболисты, кроме Сердара Таски. Защитник остался в отеле и занимается индивидуально.

На тренировке «красно-белые» кувырками поздравили с 26-летием нападающего Зе Луиша, как это теперь заведено в «Спартаке». На завтраке нападающему вручили кусочек торта.

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