Игроки «Спартака» кувырками поздравили Зе Луиша с днем рождения

«Спартак» продолжает подготовку ко второй части сезона. Москвичи провели утреннюю тренировку, участие в которой приняли все футболисты, кроме Сердара Таски. Защитник остался в отеле и занимается индивидуально.

На тренировке «красно-белые» кувырками поздравили с 26-летием нападающего Зе Луиша, как это теперь заведено в «Спартаке». На завтраке нападающему вручили кусочек торта.