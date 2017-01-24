Игроки «Спартака» кувырками поздравили Зе Луиша с днем рождения
Сегодня, 10:51 | Источник: Championat.com | Редакция: Дмитрий Кристя
«Спартак» продолжает подготовку ко второй части сезона. Москвичи провели утреннюю тренировку, участие в которой приняли все футболисты, кроме Сердара Таски. Защитник остался в отеле и занимается индивидуально.
На тренировке «красно-белые» кувырками поздравили с 26-летием нападающего Зе Луиша, как это теперь заведено в «Спартаке». На завтраке нападающему вручили кусочек торта.
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то ли дело, компания друзей, банька за городом, вискарик, шашлычек, сигары, шляпы, покер и настольный хоккей...
Ребята! Вы позиционируете себя как интеллигентных людей! Может все проще и вы просто педрики?)
ЛИШЬ БЫ ПРОМЕС НЕ ЗАРЕВНОВАЛ !!!
ГЫ-ГЫ
АРМЕЙЦЫ НАКИДАЛИ СПАРТАКУ 6 ШАЙБ, ИТОГ 1-6 )))))
А У СПАРТАКА ЭТО БЫЛО ДЕВЯТОЕ ПОРАЖЕНИЕ ПОДРЯД !!!
НАДЕЮСЬ В РПЛ БУДЕТ ТАК ЖЕ !!!!!
Игорька и Юрку пробивает холодный пот при одном упоминании твоего имени.Так держать,Зе!