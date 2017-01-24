«Ливерпуль» ведет переговоры с Коутиньо по новому контракту

«Ливерпуль» начал переговоры о новом долгосрочном контракте с полузащитником Филиппе Коутиньо, сообщают в Англии. Текущее соглашение бразильца рассчитано до лета 2020 года, но «красные» планируют заключить с игроком новый выгодный для него договор.

В этом сезоне 24-летний хавбек провел 15 матчей в АПЛ, забил 5 голов и сделал 5 результативных передач.