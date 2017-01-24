«Ливерпуль» ведет переговоры с Коутиньо по новому контракту
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Ливерпуль, Коутиньо Филиппе
Сегодня, 11:29 | Источник: Skysports.com | Фото: ФК "Ливерпуль" | Редакция: Дмитрий Кристя
«Ливерпуль» начал переговоры о новом долгосрочном контракте с полузащитником Филиппе Коутиньо, сообщают в Англии. Текущее соглашение бразильца рассчитано до лета 2020 года, но «красные» планируют заключить с игроком новый выгодный для него договор.
В этом сезоне 24-летний хавбек провел 15 матчей в АПЛ, забил 5 голов и сделал 5 результативных передач.
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