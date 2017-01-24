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Эбуэ Куасси угодил в больницу с подозрением на малярию

Соккер.Ру // Шотландия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: игроки, Селтик, Куасси Эбуэ
Сегодня, 12:10 | Источник: Thesun.co.uk | Редакция: Дмитрий Кристя

Бывший игрок «Краснодара» Эбуэ Куасси, ныне выступающий за «Селтик», на днях попал в больницу с симптомами малярии. Впрочем, агент игрока уже поспешил успокоить общественность, сообщив, что здоровью игрока ничего не угрожает. Главный тренер «кельтов» Брендан Роджерс заявил, что 19-летний игрок будет доступен в течение нескольких недель. 

Куасси сменил «Краснодар» на «Селтик» в начале января. По слухам, сумма трансфера составила около 3 млн евро.

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