Эбуэ Куасси угодил в больницу с подозрением на малярию
Сегодня, 12:10 | Источник: Thesun.co.uk | Редакция: Дмитрий Кристя
Бывший игрок «Краснодара» Эбуэ Куасси, ныне выступающий за «Селтик», на днях попал в больницу с симптомами малярии. Впрочем, агент игрока уже поспешил успокоить общественность, сообщив, что здоровью игрока ничего не угрожает. Главный тренер «кельтов» Брендан Роджерс заявил, что 19-летний игрок будет доступен в течение нескольких недель.
Куасси сменил «Краснодар» на «Селтик» в начале января. По слухам, сумма трансфера составила около 3 млн евро.
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