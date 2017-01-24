Рейтинг@Mail.ru

Гуллит: «Странно видеть в Серии А пустые стадионы»

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: мнение, Гуллит Руд
Сегодня, 12:35 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Дмитрий Кристя

Известный в прошлом футболист Руд Гуллит считает, что проблемы с посещаемостью в Серии А обусловлены старыми стадионами.

«Странно видеть на матчах чемпионата Италии пустые стадионы. Однажды я взял своего сына на матч „Милан“ - „Чезена“, и что мы увидели? Там никого не было.

Проблема заключается в том, что у многих клубов старые стадионы. Хотя международные результаты показывают, что ваш подход к футболу в целом правильный».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 13:12
ответ пользователю LOpp (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 13:07
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 13:00
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 12:54
ответ пользователю Sem25 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 12:53
ответ пользователю О- .... М а р а т (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 12:52
ответ пользователю О- .... М а р а т (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 12:49
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 12:46
Показать
Немного троллинга
  1
Сегодня 12:45
ответ пользователю Ultar3d (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 12:39
, чтобы видеть комментарии
  1
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
00:32 Умтити: «Лаказетт уйдёт из „Лиона“, чтобы прогрессировать» 6
Вчера
23:25 Деулофеу: «„Милан“ - это самый великий клуб в Италии» 11
22:35 Раньери: «Прошлый сезон был фантастикой, нынешний - реальность» 10
22:27 Симеоне: «У „Севильи“ есть большое преимущество в борьбе за 3-е место в чемпионате» 5
22:07 Президент «Севильи»: «Рамосу следует играть, а не советовать мне, как я должен себя вести» 20
21:33 Тебас: «Я никогда не отстранялся от „Барселоны“» 11
20:53 Фото Сколари: «Неймар уже начал свергать Месси с трона» 165
20:08 Клопп: «Я сделаю всё, что в моих силах, чтобы помочь Джеррарду стать хорошим тренером» 7
19:47 Галлиани: «„Милан“ не интересуется Фернандесом» 10
19:10 Агент: «Настасич переходит в „Зенит“? Невозможно» 24
все материалы по этой теме
Турниры