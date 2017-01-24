Гуллит: «Странно видеть в Серии А пустые стадионы»
Сегодня, 12:35 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Дмитрий Кристя
Известный в прошлом футболист Руд Гуллит считает, что проблемы с посещаемостью в Серии А обусловлены старыми стадионами.
«Странно видеть на матчах чемпионата Италии пустые стадионы. Однажды я взял своего сына на матч „Милан“ - „Чезена“, и что мы увидели? Там никого не было.
Проблема заключается в том, что у многих клубов старые стадионы. Хотя международные результаты показывают, что ваш подход к футболу в целом правильный».
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насчет стадионов, они древние. реконструкции много везде требуется
у остальных же клубов маленькая посещаемость.
к примеру Карпи играет на стадионе в 4000 чел, Кротоне 9000.
Но те времена прошли...