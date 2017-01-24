Гуллит: «Странно видеть в Серии А пустые стадионы»

Известный в прошлом футболист Руд Гуллит считает, что проблемы с посещаемостью в Серии А обусловлены старыми стадионами.

«Странно видеть на матчах чемпионата Италии пустые стадионы. Однажды я взял своего сына на матч „Милан“ - „Чезена“, и что мы увидели? Там никого не было.

Проблема заключается в том, что у многих клубов старые стадионы. Хотя международные результаты показывают, что ваш подход к футболу в целом правильный».