«Атлетико» следит за хавбеками дортмундской «Боруссии» и «Спортинга»

«Атлетико» изучает варианты усиления средней линии команды на следующий сезон.

Сообщается, что летом «матрасники» предпримут попытку подписать полузащитника лиссабонского «Спортинга» Виллиама Карвалью.

В качестве альтернативы португальцу мадридский клуб рассматривает хавбека дортмундской «Боруссии» Юлиана Вайгля, который в минувшем месяце продлил контракт со «шмелями» до 2021 года.