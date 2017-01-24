«Атлетико» следит за хавбеками дортмундской «Боруссии» и «Спортинга»
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Сегодня, 17:30 | Источник: As.com | Редакция: Антон Белюсь
«Атлетико» изучает варианты усиления средней линии команды на следующий сезон.
Сообщается, что летом «матрасники» предпримут попытку подписать полузащитника лиссабонского «Спортинга» Виллиама Карвалью.
В качестве альтернативы португальцу мадридский клуб рассматривает хавбека дортмундской «Боруссии» Юлиана Вайгля, который в минувшем месяце продлил контракт со «шмелями» до 2021 года.
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