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Зидан: «У Хамеса переутомление мышц правой ноги»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: мнение, Реал, Зидан Зинедин , Родригес Хамес
Сегодня, 19:41 | Источник: As.com | Редакция: Антон Белюсь

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал повреждение полузащитника Хамеса Родригеса, который, как сообщалось ранее, может пропустить до трех недель:

«На этот раз Хамес повредил правую ногу. Однако это не травма, а переутомление мышц».

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