Зидан: «У Хамеса переутомление мышц правой ноги»
Сегодня, 19:41 | Источник: As.com | Редакция: Антон Белюсь
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал повреждение полузащитника Хамеса Родригеса, который, как сообщалось ранее, может пропустить до трех недель:
«На этот раз Хамес повредил правую ногу. Однако это не травма, а переутомление мышц».
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Я не пойму, мед. штаб Мадрида работает вообще??
У нас игроки скоро растают там! Каждый год одно и тоже.