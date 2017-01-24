Зидан: «У Хамеса переутомление мышц правой ноги»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал повреждение полузащитника Хамеса Родригеса, который, как сообщалось ранее, может пропустить до трех недель:

«На этот раз Хамес повредил правую ногу. Однако это не травма, а переутомление мышц».