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УЕФА рассмотрит апелляцию Ерёменко 2 марта

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Организация: УЕФА, ЦСКА, Финляндия, Еременко Роман
Сегодня, 20:14 | Источник: ТАСС | Редакция: Антон Белюсь

В пресс-службе УЕФА подтвердили, что Союз европейских футбольных ассоциаций рассмотрит апелляцию полузащитника ЦСКА и сборной Финляндии Романа Еременко на его дисквалификацию 2 марта.

Ранее об этом сообщал юрист, представляющий интересы хавбека.

Напомним, что 29-летний игрок был дисквалифицирован на два года после того, как в его допинг-пробе были обнаружены следы кокаина.

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