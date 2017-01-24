УЕФА рассмотрит апелляцию Ерёменко 2 марта

В пресс-службе УЕФА подтвердили, что Союз европейских футбольных ассоциаций рассмотрит апелляцию полузащитника ЦСКА и сборной Финляндии Романа Еременко на его дисквалификацию 2 марта.

Ранее об этом сообщал юрист, представляющий интересы хавбека.

Напомним, что 29-летний игрок был дисквалифицирован на два года после того, как в его допинг-пробе были обнаружены следы кокаина.