УЕФА рассмотрит апелляцию Ерёменко 2 марта
Сегодня, 20:14 | Источник: ТАСС | Редакция: Антон Белюсь
В пресс-службе УЕФА подтвердили, что Союз европейских футбольных ассоциаций рассмотрит апелляцию полузащитника ЦСКА и сборной Финляндии Романа Еременко на его дисквалификацию 2 марта.
Ранее об этом сообщал юрист, представляющий интересы хавбека.
Напомним, что 29-летний игрок был дисквалифицирован на два года после того, как в его допинг-пробе были обнаружены следы кокаина.
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в верхнем комменте я раскрыл фейк-акк капусты)))
Годика 4 должны дать дсквы!!!!