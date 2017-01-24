«Наполи» - «Фиорентина»: стартовые составы
Матч: Наполи-:-Фиорентина
Начало матча: 21.05.2017, 16:00
Сегодня, 22:13 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь
Стали известны стартовые составы на матч 1/4 финала Кубка Италии между «Наполи» и «Фиорентиной».
«Наполи»: Рейна, Хисай, Альбиоль, Максимович, Стринич, Зелински, Диавара, Гамшик, Кальехон, Паволетти, Инсинье.
«Фиорентина»: Тэтэрушану, Санчес, Астори, Томович, Кьеза, Бадель, Кристофоро, Весино, Оливера, Бернардески, Калинич.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.
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