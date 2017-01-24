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«Наполи» - «Фиорентина»: стартовые составы

Матч: НаполиНаполи-:-ФиорентинаФиорентина
Начало матча: 21.05.2017, 16:00
Соккер.Ру // Италия. Кубок 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 22:13 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь

Стали известны стартовые составы на матч 1/4 финала Кубка Италии между «Наполи» и «Фиорентиной». 

«Наполи»: Рейна, Хисай, Альбиоль, Максимович, Стринич, Зелински, Диавара, Гамшик, Кальехон, Паволетти, Инсинье.

«Фиорентина»: Тэтэрушану, Санчес, Астори, Томович, Кьеза, Бадель, Кристофоро, Весино, Оливера, Бернардески, Калинич.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.

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