Суд посчитал приемлемыми действия работников канала, сравнивших игроков «Реала» с гиенами
Сегодня, 22:34 | Источник: As.com | Редакция: Антон Белюсь
Верховный суд Испании отказал «Реалу» в иске на 6 млн евро против каталонского телеканала TV3.
Дело в том, что в 2013 году в эфире одной из передач телеканала провели аллюзию между игроками «сливочных» и гиенами, которые охотятся на антилоп гну.
По мнению Верховного суда, данное видео, хотя и было провокационным, не выходит за пределы дозволенного.
Ранее каталонское издание Mundo Deportivo насчитало у «Реала» 8 лишних очков из-за ошибок судей.
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За констатацию факта?
За констатацию факта?
Вот есть ДобряК, например. Вот с ним мне интересно поговорить про "Барселону" и про Месси, даже про Гвардиолу. Вот перед такими людьми, как ДобряК, мне неудобно, что я говорю то, что говорю про "Барселону" или Месси с Гвардиолой.
На этом о хорошем закончено.
А перед теми, кто не вылазит из постели Роналду или обзывает всяческими словами клубы и игроков, не только не неудобно, а я ещё думаю, что я слишком сдерживаюсь.
Это про троллинг. Но я не троллил - правда. На самом деле реально очень много людей с психическими отклонениями, может не 70%, но уж куда как больше "твоего" одного.
Про гиен и львов я даже соглашусь чтобы читающие нас тебя назвали правой. Знаешь почему? Потому что они что-то узнают новое, прочитав литературу. А это так здорово, может быть их заинтересует и они будут самообразовываться и уменьшат этот злополучный процент :)
Так кто же у реала вожак?
не спортивно.
неудачный троллинг.
несмотря на все клубные пристрастия и на терки между болелами, но рамки какие-то все же должны быть.
"то почитают литературу соответствующую и убедятся в моей правоте."
ахаха.)
или в моей.
Послушай фанов Реала, так она еще и хозяином Тайги станет, а не драной собакой, питающейся объедками.
По поводу гиен и львов я останусь при своём мнении. Смысла нет тут обсуждать это, всё-таки футбольный ресурс, если у кого есть желание, то почитают литературу соответствующую и убедятся в моей правоте.
преподаватель твой полный бред сморозил.
процент, страдающих шизофренией, крайне низок. 1%.
"Гиена - сильный хищник, мощный, который не редко гоняет и льва в Африке. И большинство добычи, при делёжке между гиенами и львами, достаётся как раз первым."
Гиена - это падальщик. питаются трупами, убитых крупными хищниками животных.
и не надо сказок, как они львов гоняют.
если львица одна, а гиен много, да они могут ее отогнать от трупа животного. один же лев может разогнать всю стаю гиен.
Слишком много косвенных фактов, указывающих именно на гиену. Намного больше, чем на волка.
СУД счёл нормальным тот факт, что Реал сравнивают с падальщиками.
Всё, это низшая ступень. Дальше падать команде некуда. Только полное расформирование.
Ага, цари зверей прям.
Помойные кошки.