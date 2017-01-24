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Суд посчитал приемлемыми действия работников канала, сравнивших игроков «Реала» с гиенами

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: события, Реал, Барселона
Сегодня, 22:34 | Источник: As.com | Редакция: Антон Белюсь

Верховный суд Испании отказал «Реалу» в иске на 6 млн евро против каталонского телеканала TV3.

Дело в том, что в 2013 году в эфире одной из передач телеканала провели аллюзию между игроками «сливочных» и гиенами, которые охотятся на антилоп гну.

По мнению Верховного суда, данное видео, хотя и было провокационным, не выходит за пределы дозволенного.

Ранее каталонское издание Mundo Deportivo насчитало у «Реала» 8 лишних очков из-за ошибок судей.

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