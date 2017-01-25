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ПСЖ разгромил «Бордо» и вышел в финал Кубка Лиги

Матч: БордоБордо1 : 4ПСЖПСЖ
Соккер.Ру // Франция. Кубок Лиги 2016/2017, Заграница: события, Ди Мария Анхель, Кавани Эдинсон
Сегодня, 01:14 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Павел Молочный

ПСЖ разгромил «Бордо» в полуфинале Кубка французской Лиги на домашнем стадионе «Бордо» «Матмут-Атлантик» (4:1).

В составе парижан дублями отметились нападающий Эдинсон Кавани и полузащитник Анхель Ди Мария. Единственный мяч «Бордо» на счету форварда Диего Ролана.

В финале ПСЖ сыграет с победителем пары «Монако» — «Нанси».

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