ПСЖ разгромил «Бордо» и вышел в финал Кубка Лиги
Сегодня, 01:14 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Павел Молочный
ПСЖ разгромил «Бордо» в полуфинале Кубка французской Лиги на домашнем стадионе «Бордо» «Матмут-Атлантик» (4:1).
В составе парижан дублями отметились нападающий Эдинсон Кавани и полузащитник Анхель Ди Мария. Единственный мяч «Бордо» на счету форварда Диего Ролана.
В финале ПСЖ сыграет с победителем пары «Монако» — «Нанси».
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