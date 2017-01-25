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«Вест Хэм» не возьмет с собой Пайета в тренировочный лагерь в Дубае

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Скандалы, Вест Хэм, Пайет Димитри, Билич Славен
Сегодня, 06:54 | Источник: Dailymail.co.uk | Редакция: Павел Молочный

Хавбек «Вест Хэма» Димитри Пайет в феврале не полетит со своей командой в Дубай.

В следующем месяце в играх АПЛ будет небольшой перерыв. 11 февраля подопечные Славена Билича встретятся с «Вест Бромвичем». А следующая игра «Вест Хэма» с «Уотфордом» будет только 25-го числа. Время между этими поединками команда проведет в тренировочном лагере в Дубае. Однако, согласно источнику, из-за конфликта Пайета с командой, 29-летний француз в ОАЭ не полетит.

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