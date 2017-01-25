«Вест Хэм» не возьмет с собой Пайета в тренировочный лагерь в Дубае

Хавбек «Вест Хэма» Димитри Пайет в феврале не полетит со своей командой в Дубай.

В следующем месяце в играх АПЛ будет небольшой перерыв. 11 февраля подопечные Славена Билича встретятся с «Вест Бромвичем». А следующая игра «Вест Хэма» с «Уотфордом» будет только 25-го числа. Время между этими поединками команда проведет в тренировочном лагере в Дубае. Однако, согласно источнику, из-за конфликта Пайета с командой, 29-летний француз в ОАЭ не полетит.