«Вест Хэм» не возьмет с собой Пайета в тренировочный лагерь в Дубае
Сегодня, 06:54 | Источник: Dailymail.co.uk | Редакция: Павел Молочный
Хавбек «Вест Хэма» Димитри Пайет в феврале не полетит со своей командой в Дубай.
В следующем месяце в играх АПЛ будет небольшой перерыв. 11 февраля подопечные Славена Билича встретятся с «Вест Бромвичем». А следующая игра «Вест Хэма» с «Уотфордом» будет только 25-го числа. Время между этими поединками команда проведет в тренировочном лагере в Дубае. Однако, согласно источнику, из-за конфликта Пайета с командой, 29-летний француз в ОАЭ не полетит.
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