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Соуза: «„Ювентус“? Стараюсь принимать лучшие решения для моей карьеры»

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: тренеры, Ювентус, Фиорентина, Соуза Паулу
Сегодня, 08:50 | Источник: abola.pt | Редакция: Сергей Иванов

Главный тренер «Фиорентины» Паулу Соуза прокомментировал слухи о том, что он может после ухода из Флоренции стать преемником Массимилиано Аллегри в «Ювентусе», если тот решит уйти.

«Я лишь могу сказать, что пытаюсь находить лучшие решения для своей карьеры. Стараюсь улучшить свои тренерские качества, чтобы помогать игрокам. Начинал работать, чтобы обучать молодежь, и благодарен за то, чего мне уже удалось достичь».

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