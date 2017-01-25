Соуза: «„Ювентус“? Стараюсь принимать лучшие решения для моей карьеры»
Сегодня, 08:50 | Источник: abola.pt | Редакция: Сергей Иванов
Главный тренер «Фиорентины» Паулу Соуза прокомментировал слухи о том, что он может после ухода из Флоренции стать преемником Массимилиано Аллегри в «Ювентусе», если тот решит уйти.
«Я лишь могу сказать, что пытаюсь находить лучшие решения для своей карьеры. Стараюсь улучшить свои тренерские качества, чтобы помогать игрокам. Начинал работать, чтобы обучать молодежь, и благодарен за то, чего мне уже удалось достичь».
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