Соуза: «„Ювентус“? Стараюсь принимать лучшие решения для моей карьеры»

Главный тренер «Фиорентины» Паулу Соуза прокомментировал слухи о том, что он может после ухода из Флоренции стать преемником Массимилиано Аллегри в «Ювентусе», если тот решит уйти.

«Я лишь могу сказать, что пытаюсь находить лучшие решения для своей карьеры. Стараюсь улучшить свои тренерские качества, чтобы помогать игрокам. Начинал работать, чтобы обучать молодежь, и благодарен за то, чего мне уже удалось достичь».