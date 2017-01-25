Клаессон стал игроком «Краснодара»

Полузащитник «Эльфсборга» Виктор Клаессон перешел в «Краснодар». Российский клуб подписал с 25-летним шведом контракт на 3,5 года. Клаессон присоединится к «Краснодару» на втором зимнем сборе, который стартует 29 января в Испании. Сумма сделки не разглашается, но ранее в СМИ фигурировала сумма около 2 млн евро.