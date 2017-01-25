Коутиньо продлил контракт с «Ливерпулем»
Сегодня, 11:37 | Источник: ФК "Ливерпуль" | Редакция: Сергей Иванов
Как и ожидалось, полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо продлил контракт с клубом. 24-летний бразилец подписал новый долгосрочный договор с «Ливерпулем», который начнет действовать с 1 июля 2017 года. С 2013 года в составе «Ливерпуля» Коутиньо провел 163 матча, забив 34 мяча. Условия нового контракта не называются, но ранее в СМИ говорилось о соглашении еще на пять лет.
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Это говорит о том что денежные мешки в лице Барсы и Реала могут закатать губу, а то тут некоторые думали что его отпустят за 80 млн))), губу закатайте, теперь у него вообще нету суммы отступных, Ливерпуль может просить любую сумму=даже 200 млн пхахахаха)))).
Денежные мешки привыкли скупать все золото АПЛ а потом брать титул за титулом и говорить что они лучшие, надеюсь все скоро изменится, при Клоппе Ливерпуль не будет отпускать своих лидеров, наоборот будет укреплятся, это значит что Ливерпуль в скором времени вернется на еврокубковую арену и как раньше будет избивать Реал и Барселону, трепещите денежные мешки мы скоро придем по вашу душу и вырвем ваше сердце.
Ждите нас мы скоро вас уничтожим, широко шагает великий Ливерпуль ла ла ла ла ла!!!