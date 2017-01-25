Коутиньо продлил контракт с «Ливерпулем»

Как и ожидалось, полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо продлил контракт с клубом. 24-летний бразилец подписал новый долгосрочный договор с «Ливерпулем», который начнет действовать с 1 июля 2017 года. С 2013 года в составе «Ливерпуля» Коутиньо провел 163 матча, забив 34 мяча. Условия нового контракта не называются, но ранее в СМИ говорилось о соглашении еще на пять лет.