Агент: «Договорённость с клубом РФПЛ у Беленова есть»

Агент вратаря «Анжи» Александра Беленова Олег Павлов рассказал о вариантах продолжения карьеры игрока.

«Думаю, через два-три дня все станет ясно. В принципе, договоренность есть. Но сейчас не хочется называть клуб, пока не поставлены подписи. Это команда РФПЛ. Пока это вариант до лета, а там уже будем смотреть и решать. Есть и российские варианты, есть и зарубежные».