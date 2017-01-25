Агент: «Договорённость с клубом РФПЛ у Беленова есть»
Сегодня, 12:47 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Сергей Иванов
Агент вратаря «Анжи» Александра Беленова Олег Павлов рассказал о вариантах продолжения карьеры игрока.
«Думаю, через два-три дня все станет ясно. В принципе, договоренность есть. Но сейчас не хочется называть клуб, пока не поставлены подписи. Это команда РФПЛ. Пока это вариант до лета, а там уже будем смотреть и решать. Есть и российские варианты, есть и зарубежные».
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видимо речь идет о клубе, который может вылететь из РПЛ.
тогда это - цска, Томь или Зенит.