«Урал» сыграет на Кипре с «Погонью» и «Арисом»
Сегодня, 13:50 | Источник: ФК "Урал" | Редакция: Сергей Иванов
«Урал» определился с соперниками по тренировочному сбору на Кипре. Команда проведет два матча 28 января разными составами. Одним из соперников станет «Погонь», вторым – «Арис».
Другие материалы по теме:
Вчера
Станислав Горин
Российские футбольные клубы проводят зиму в теплых краях, и «Соккер.ру» отыскивает их на карте – говорим о сборах в Испании, Турции и других странах.
23 января 2017
22 января 2017
19:37 «Анжи» проиграл «Актобе» 16
Или войдите через
Подробнее: http://www.soccer.ru/news/956699.shtml
Негативный имидж клубу создает его президент.