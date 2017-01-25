Рейтинг@Mail.ru

«Урал» сыграет на Кипре с «Погонью» и «Арисом»

Соккер.Ру // Товарищеские матчи. Клубы 2017, Межсезонье, Урал
Сегодня, 13:50 | Источник: ФК "Урал" | Редакция: Сергей Иванов

«Урал» определился с соперниками по тренировочному сбору на Кипре. Команда проведет два матча 28 января разными составами. Одним из соперников станет «Погонь», вторым – «Арис».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 14:57
ответ пользователю Гус Пойет (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 14:43
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 14:39
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 14:11
ответ пользователю Monololo (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  0
Сегодня 14:10
Показать
Немного троллинга
  0
Сегодня 14:08
, чтобы видеть комментарии
  2
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
14:45 «Зенит» проведёт пять матчей на сборах в Испании 5
14:02 «Локомотив» определился с соперниками на втором сборе в Испании 6
Вчера
Станислав Горин
Вокруг сборов. Куда отправились клубы РФПЛ?
Российские футбольные клубы проводят зиму в теплых краях, и «Соккер.ру» отыскивает их на карте – говорим о сборах в Испании, Турции и других странах.
Комментариев: 18
23 января 2017
19:39 «Терек» и «Заглембе» обменялись голами 14
19:28 Тульский «Арсенал» уступил карагандинскому «Шахтёру» в контрольном матче 4
22 января 2017
23:37 Сёмин: «Пропускаем голы из-за усталости» 15
21:54 «Урал» взял верх над «Вииторулом» 7
19:49 «Локомотив» уступил софийскому ЦСКА 19
19:47 «Томь» возьмёт на сбор в Турцию двух ливийцев 10
19:37 «Анжи» проиграл «Актобе» 16
все материалы по этой теме
Турниры