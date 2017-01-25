«Локомотив» определился с соперниками на втором сборе в Испании
Сегодня, 14:02 | Источник: ФК "Локомотив" Москва | Редакция: Сергей Иванов
«Локомотив» определился с соперниками на втором тренировочном сборе, который пройдет в Испании. 29 января москвичи сыграют с «Осиеком», 2 февраля – с «Адмирой Ваккером», 3 февраля – с «Видеотоном», 5 февраля – с «Сенан Бельмаре», 6 февраля – с «Сеннерюйском». Сбор пройдет с 26 января по 7 февраля.
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