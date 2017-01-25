«Краснодар» обыграл «Пахтакор» в Абу-Даби
Сегодня, 16:24 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Сергей Иванов
В рамках сбора в ОАЭ «Краснодар» обыграл в контрольном матче «Пахтакор» со счетом 2:0. Голы в составе краснодарцев забили Окриашвили и Жигулев.
«Краснодар»: Крицюк (Адамов 46), Калешин (Мартынович 46), Гранквист (Гогличидзе 46), Налдо (Назаров 46), Рамирес (Быстров 46), Газинский (Окриашвили 46), Перейра (Моргунов 46), Жигулев, Смолов (Фомин 46), Ари (Комличенко 46), Вандерсон (Лаборде 60).
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