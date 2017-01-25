Энрике: «Месси эволюционировал, он умеет на поле всё»

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике отмечает многогранность таланта нападающего каталонского клуба Лионеля Месси:

«Месси эволюционировал, это бесспорно. Мы годами видели его в роли бомбардира, но сейчас он тотальный футболист.

Он умеет все и в атаке, и в защите. Это прототип футболиста, которому для игры достаточно 1-2 касаний, который может играть без мяча. Это уникальный игрок».

Ранее сообщалось, что «Барселона», предложит аргентинцу новый контракт и готова платить Месси 40 млн евро в год.