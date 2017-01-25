Энрике: «Месси эволюционировал, он умеет на поле всё»
Сегодня, 17:39 | Источник: Fourfourtwo.com | Редакция: Антон Белюсь
Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике отмечает многогранность таланта нападающего каталонского клуба Лионеля Месси:
«Месси эволюционировал, это бесспорно. Мы годами видели его в роли бомбардира, но сейчас он тотальный футболист.
Он умеет все и в атаке, и в защите. Это прототип футболиста, которому для игры достаточно 1-2 касаний, который может играть без мяча. Это уникальный игрок».
Ранее сообщалось, что «Барселона», предложит аргентинцу новый контракт и готова платить Месси 40 млн евро в год.
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Да вот все бы ничего...но сборная, та самая пресловутая сборная Аргентины, )) которая всю правду об игровых способностях Лео (что тут так нахваливает его клубный тренер), весь пиар сводит на нет, которую так старательно создают вокруг Месси в Барселоне...!