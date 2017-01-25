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Энрике: «Месси эволюционировал, он умеет на поле всё»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: мнение, Барселона, Месси Лионель, Энрике Луис
Сегодня, 17:39 | Источник: Fourfourtwo.com | Редакция: Антон Белюсь

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике отмечает многогранность таланта нападающего каталонского клуба Лионеля Месси:

«Месси эволюционировал, это бесспорно. Мы годами видели его в роли бомбардира, но сейчас он тотальный футболист.

Он умеет все и в атаке, и в защите. Это прототип футболиста, которому для игры достаточно 1-2 касаний, который может играть без мяча. Это уникальный игрок».

Ранее сообщалось, что «Барселона», предложит аргентинцу новый контракт и готова платить Месси 40 млн евро в год.

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