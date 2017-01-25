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Гризманн озвучит Супермена в ленте «Лего Фильм: Бэтмен»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: игроки, Атлетико М, Франция, Гризманн Антуан
Сегодня, 19:30 | Источник: getfootballnewsfrance.com | Редакция: Антон Белюсь

Нападающий «Атлетико» и сборной Франции Антуан Гризманн осваивает новые навыки.

Форвард примет участие в озвучке ленты «Лего Фильм: Бэтмен», которая в ближайшем будущем выйдет на экраны.

Гризманн озвучит Супермена в версии фильма для франкоязычной аудитории.

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