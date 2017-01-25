Гризманн озвучит Супермена в ленте «Лего Фильм: Бэтмен»
Сегодня, 19:30 | Источник: getfootballnewsfrance.com | Редакция: Антон Белюсь
Нападающий «Атлетико» и сборной Франции Антуан Гризманн осваивает новые навыки.
Форвард примет участие в озвучке ленты «Лего Фильм: Бэтмен», которая в ближайшем будущем выйдет на экраны.
Гризманн озвучит Супермена в версии фильма для франкоязычной аудитории.
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