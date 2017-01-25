Гризманн озвучит Супермена в ленте «Лего Фильм: Бэтмен»

​Перед встречей «Милана» и «Ювентуса» в четвертьфинале Кубка Италии «Соккер.ру» проводит параллели между двумя эпохальными командами в истории великих клубов.

​«Соккер.ру» продолжает знакомить вас с любопытными фактами из истории Лиги чемпионов. У кого больше всего матчей? Кто лидирует по забитым мячам?