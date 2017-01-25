«Ливерпуль» - «Саутгемптон»: стартовые составы
Матч: Ливерпуль-:-Саутгемптон
Начало матча: Сегодня, 23:00
Сегодня, 22:22 | Источник: Твиттер Sky Sports | Редакция: Антон Белюсь
Стали известны стартовые составы на ответный матч полуфинала Кубка английской Лиги между «Ливерпулем» и «Саутгемптоном».
«Ливерпуль»: Кариус, Александер-Арнольд, Ловрен, Матип, Милнер, Хендерсон, Джан, Лаллана, Коутиньо, Фирмино, Старридж.
«Саутгемптон»: Форстер, Соареш, Йосида, Стефенс, Бертран, Ромеу, Уорд-Праус, Дэвис, Тадич, Редмонд, Родригес.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.
Напомним, первая встреча 1/2 финала завершилась победой «Саутгемптона» (1:0).
Другие материалы по теме:
Александр Чистяков
«Реал» постарается исправить ситуацию в противостоянии с «Сельтой», чтобы выйти в полуфинал Кубка Короля, а «Соккер.ру» предлагает набор ремонтад мадридцев в новом веке.
01:14 Видео ПСЖ разгромил «Бордо» и вышел в финал Кубка Лиги 4
Вчера
23:56 Видео Марокко побеждает и отправляет Кот-д'Ивуар домой 16
Или войдите через