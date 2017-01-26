«Дармштадт» разорвал контракт с игроком, имеющим связи с исламистами
Сегодня, 08:32 | Источник: abola.pt | Редакция: Сергей Иванов
«Дармштадт», сменивший в этом сезоне главного тренера, разорвал контракт с игроком из-за его связей с исламистами. Клуб расторг соглашение с тунисцем Энисом Бен-Хатира, когда узнал, что тот связан с ультраконсервативным исламским движением в Германии. За этим движением пристально следят немецкие спецслужбы. В клубе пояснили, что считают неправильным сотрудничество игрока с этим движением. Некоторые болельщики ранее требовали в связи с этим ухода Бен-Хатира из команды.
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