«Дармштадт» разорвал контракт с игроком, имеющим связи с исламистами

«Дармштадт», сменивший в этом сезоне главного тренера, разорвал контракт с игроком из-за его связей с исламистами. Клуб расторг соглашение с тунисцем Энисом Бен-Хатира, когда узнал, что тот связан с ультраконсервативным исламским движением в Германии. За этим движением пристально следят немецкие спецслужбы. В клубе пояснили, что считают неправильным сотрудничество игрока с этим движением. Некоторые болельщики ранее требовали в связи с этим ухода Бен-Хатира из команды.