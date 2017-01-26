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«Реал» готов продать Морату за 60 млн евро

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Реал, Мората Альваро
Сегодня, 12:32 | Источник: abola.pt | Редакция: Сергей Иванов

«Реал» готов рассмотреть предложения по покупке нападающего Альваро Мораты. Президент клуба Флорентино Перес оценил игрока в 60 млн евро. 24-летний форвард входит в сферу интересов «Арсенала» и «Челси», которые готовы изучить вариант его покупки.

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