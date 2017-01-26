«Реал» готов продать Морату за 60 млн евро

«Реал» готов рассмотреть предложения по покупке нападающего Альваро Мораты. Президент клуба Флорентино Перес оценил игрока в 60 млн евро. 24-летний форвард входит в сферу интересов «Арсенала» и «Челси», которые готовы изучить вариант его покупки.