«Реал» готов продать Морату за 60 млн евро
Сегодня, 12:32 | Источник: abola.pt | Редакция: Сергей Иванов
«Реал» готов рассмотреть предложения по покупке нападающего Альваро Мораты. Президент клуба Флорентино Перес оценил игрока в 60 млн евро. 24-летний форвард входит в сферу интересов «Арсенала» и «Челси», которые готовы изучить вариант его покупки.
Другие материалы по теме:
11:43 Слухи «Ювентусу» интересен швед из «Палермо» 1
10:43 Слухи «Мидлсбро» хочет подписать Хесе 0
09:32 Слухи «Севилья» хочет купить Энцо Переса 1
09:28 Слухи «Ювентус» не будет выкупать Бенатиа у «Баварии» 4
Вчера
20:59 Слухи «Дженоа» арендует у «Палермо» Хильемарка 1
20:00 Слухи В ближайшие часы Эвра пройдёт медосмотр в «Марселе» 3
17:29 Слухи «Уотфорд» и «Милан» согласовали аренду Ньянга 5
17:21 Слухи Раноккии не будет в «Зените» 175
16:17 Слухи «Ницца» интересуется Манданда и Оббади 2
Или войдите через