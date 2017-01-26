Депай: «Моуриньо - отличный тренер и замечательный человек»
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Ман Юнайтед, Лион, Моуриньо Жозе , Депай Мемфис
Сегодня, 18:29 | Источник: Goal.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Нападающий «Лиона» Мемфис Депай тепло отозвался о главном тренере «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо несмотря на то, что у голландца было мало игровой практики в МЮ при «Особенном».
«В Манчестере я всегда работал так, как и должен был. Мне нужна была игровая практика. В любом случае, Жозе Моуриньо - отличный тренер и замечательный человек. У нас не было плохих отношений.
Чувствую, что я нахожусь в отличной форме. Подготовка идет хорошо, и я понемногу вхожу в ритм. Думаю, я готов начать следующий матч в старте».
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