Депай: «Моуриньо - отличный тренер и замечательный человек»

Нападающий «Лиона» Мемфис Депай тепло отозвался о главном тренере «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо несмотря на то, что у голландца было мало игровой практики в МЮ при «Особенном».

«В Манчестере я всегда работал так, как и должен был. Мне нужна была игровая практика. В любом случае, Жозе Моуриньо - отличный тренер и замечательный человек. У нас не было плохих отношений.

Чувствую, что я нахожусь в отличной форме. Подготовка идет хорошо, и я понемногу вхожу в ритм. Думаю, я готов начать следующий матч в старте».