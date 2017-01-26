Промес: «Сейчас не время уходить из „Спартака“»
Полузащитник «Спартака» Квинси Промес не собирается в ближайшее время покидать «красно-белых».
«Никогда не думал о других клубах. Никогда. Люди о чем-то таком говорят, но я об этом не знаю. А знаю только то, что играю за „Спартак“. И люди, которые со мной действительно хорошо знакомы, понимают это.
Вейналдум говорит, что хочет видеть меня в „Ливерпуле“. Потому что я нравлюсь ему как игрок. Вот то, что он сказал. Мы с ним разговаривали, конечно. Но не о „Ливерпуле“. Мы просто друзья. Повторяю: все, кто меня знает, понимают, где находятся мои мысли. И болельщики „Спартака“ знают и помнят, что я сказал. Поэтому я не понимаю, почему этот вопрос вообще обсуждается.
Могу ли пообещать, что не покину „Спартак“ в это трансферное окно? Не люблю разбрасываться обещаниями. Но не люблю и то, когда люди сомневаются в сказанном мной. А я сказал, что никуда не уйду из „Спартака“ до того, пока не произойдет... что-то хорошее. И пока что мы не выиграли ничего. Поэтому не думаю, что сейчас правильное время для ухода. Определенно нет».
Контракт Промеса со «Спартаком» рассчитан до 2021 года.
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Цитата:"Громкий скандал случился после того, как Счетная палата обнародовала результаты проверки петербургского отделения Фонда социального страхования. Оказалось, что в 2011 году страховщики выплатили пособия по временной нетрудоспособности 12 футболистам «Зенита» (пять из них — иностранные легионеры) на общую сумму 162,2 миллиона рублей. Цифра сумасшедшая, учитывая, что общая сумма выплат всем остальным «нетрудоспособным» петербуржцам в 2011 году составила 140,8 миллиона рублей. То есть больше половины всех социальных страховок Фонда пришлось на зенитовцев."
Хорошо, кто из ваших игроков, будучи не старше 30 лет, захотел играть за зеню, и согласился на понижение зп, чтоб остаться именно в вашем клубе?
Еще раз спрашиваю, кто из зени согласится на понижение зп, чтоб играть за ваш "великий" клуб?
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И как в Спартак попал? Не подумав?
Всех игроков дорогих продали, накупили непонятно кого, как это было в анжи, сменили курс на омоложение состава))Интересуются Ивановичем, ну а что, в магазине можно посмотреть бесплатно, а вот купить) Даже за залежавшийся товар нужны деньги)
Привык к спартаковскому духу.
всё остальное что ты отписал издержки времени .
Вернутся к своему стандартному образу жизни. Без прописки в чемпионате.