Рейтинг@Mail.ru

Промес: «Сейчас не время уходить из „Спартака“»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: игроки, Спартак М, Промес Квинси
Сегодня, 20:15 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Дмитрий Кристя

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес не собирается в ближайшее время покидать «красно-белых».

«Никогда не думал о других клубах. Никогда. Люди о чем-то таком говорят, но я об этом не знаю. А знаю только то, что играю за „Спартак“. И люди, которые со мной действительно хорошо знакомы, понимают это.

Вейналдум говорит, что хочет видеть меня в „Ливерпуле“. Потому что я нравлюсь ему как игрок. Вот то, что он сказал. Мы с ним разговаривали, конечно. Но не о „Ливерпуле“. Мы просто друзья. Повторяю: все, кто меня знает, понимают, где находятся мои мысли. И болельщики „Спартака“ знают и помнят, что я сказал. Поэтому я не понимаю, почему этот вопрос вообще обсуждается.

Могу ли пообещать, что не покину „Спартак“ в это трансферное окно? Не люблю разбрасываться обещаниями. Но не люблю и то, когда люди сомневаются в сказанном мной. А я сказал, что никуда не уйду из „Спартака“ до того, пока не произойдет... что-то хорошее. И пока что мы не выиграли ничего. Поэтому не думаю, что сейчас правильное время для ухода. Определенно нет».

Контракт Промеса со «Спартаком» рассчитан до 2021 года.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 21:28
ответ пользователю Литейный 4 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 21:27, редактировал Сегодня 21:28
ответ пользователю Литейный 4 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 21:23
ответ пользователю ИСМЕТ 🌟🌟FCSM🌟 FOREVER🌟🌟 (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  0
Сегодня 21:22
ответ пользователю AntiherQ1488 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 21:18
ответ пользователю Литейный 4 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 21:18
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 21:17
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 21:16
ответ пользователю Литейный 4 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 21:15, редактировал Сегодня 21:16
ответ пользователю ziborock (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 21:14
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 21:14
, чтобы видеть комментарии
  1
gl
Сегодня 21:12
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 21:11
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 21:11
ответ пользователю AntiherQ1488 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 21:11
ответ пользователю аккаунт Sully (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  0
Сегодня 21:10, редактировал Сегодня 21:11
Показать
Немного троллинга
  0
Сегодня 21:10
ответ пользователю proezd2 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 21:10
ответ пользователю Литейный 4 (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  2
Сегодня 21:09
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 21:09
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 21:09
ответ пользователю Зе Луиш (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 21:09
ответ пользователю Литейный 4 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 21:07
ответ пользователю Зе Луиш (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 21:07
ответ пользователю proezd2 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 21:05
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 21:05
ответ пользователю ziborock (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 21:05
ответ пользователю Литейный 4 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 21:02
ответ пользователю Литейный 4 (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  5
Сегодня 21:02
ответ пользователю AntiherQ1488 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 21:00
ответ пользователю Зе Луиш (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  4
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
20:59 Промес: «Я подарил Депаю майку „Спартака“ с 7-м номером и его фамилией» 11
Станислав Горин
Слабые звенья «Спартака». Кто должен уйти?
Есть футболисты, которыми Каррера недоволен. И есть игроки, способные подставить команду. «Соккер.ру» предлагает назвать самые слабые кадровые звенья «красно-белых».
Комментариев: 8
18:13 Прудников, Амир Натхо и Коре отправились на второй сбор с «Локомотивом» 8
Вчера
19:17 Фото Беленов отправился на сбор в составе «Уфы» 14
18:45 Фото А. Кержаков анонсировал выход автобиографической книги 138
10:43 Мамаев: «Ни о чём не жалею» 26
24 января 2017
10:05 Ребров: «У нас со штангами целый диалог, и это не безумие» 64
07:53 Глушаков: «Конечно, хочется отметить день рождения в кругу семьи. Но это сборы, работа» 13
07:16 Самедов: «Моя главная мотивация в „Спартаке“ – научиться чему-то новому» 56
01:40 Самедов: «Кажется, что к Кокорину сейчас относятся немножко предвзято» 17
все материалы по этой теме
Турниры