Промес: «Сейчас не время уходить из „Спартака“»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес не собирается в ближайшее время покидать «красно-белых».

«Никогда не думал о других клубах. Никогда. Люди о чем-то таком говорят, но я об этом не знаю. А знаю только то, что играю за „Спартак“. И люди, которые со мной действительно хорошо знакомы, понимают это.

Вейналдум говорит, что хочет видеть меня в „Ливерпуле“. Потому что я нравлюсь ему как игрок. Вот то, что он сказал. Мы с ним разговаривали, конечно. Но не о „Ливерпуле“. Мы просто друзья. Повторяю: все, кто меня знает, понимают, где находятся мои мысли. И болельщики „Спартака“ знают и помнят, что я сказал. Поэтому я не понимаю, почему этот вопрос вообще обсуждается.

Могу ли пообещать, что не покину „Спартак“ в это трансферное окно? Не люблю разбрасываться обещаниями. Но не люблю и то, когда люди сомневаются в сказанном мной. А я сказал, что никуда не уйду из „Спартака“ до того, пока не произойдет... что-то хорошее. И пока что мы не выиграли ничего. Поэтому не думаю, что сейчас правильное время для ухода. Определенно нет».

Контракт Промеса со «Спартаком» рассчитан до 2021 года.