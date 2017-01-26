«Уотфорд» арендовал у «Милана» Ньянга

«Уотфорд» арендовал у «Милана» нападающего М'Байе Ньянга. Аренда рассчитана до конца сезона, у английского клуба есть возможность выкупа за 18 млн евро. Если же 22-летний Ньянг забьет 10 голов в АПЛ, то выкуп станет обязательным.

Ньянг выступает за «Милан» с 2012 года. В этом сезоне он провел 18 матчей в Серии А, забил 3 гола и сделал 3 ассиста. Всего же он сыграл 77 поединков за итальянский клуб, забил 12 мячей и сделал 10 результативных передач.