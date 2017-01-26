«Уотфорд» арендовал у «Милана» Ньянга
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: аренда игроков, Уотфорд, Милан, Ньянг М'Байе
Сегодня, 20:49 | Источник: ФК "Уотфорд" | Редакция: Дмитрий Кристя
«Уотфорд» арендовал у «Милана» нападающего М'Байе Ньянга. Аренда рассчитана до конца сезона, у английского клуба есть возможность выкупа за 18 млн евро. Если же 22-летний Ньянг забьет 10 голов в АПЛ, то выкуп станет обязательным.
Ньянг выступает за «Милан» с 2012 года. В этом сезоне он провел 18 матчей в Серии А, забил 3 гола и сделал 3 ассиста. Всего же он сыграл 77 поединков за итальянский клуб, забил 12 мячей и сделал 10 результативных передач.
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