«Халл» - «Манчестер Юнайтед»: стартовые составы

Определились стартовые составы команд на ответный матч 1/2 финала Кубка Лиги «Халл» - «Манчестер Юнайтед».

«Халл»: Маршалл, Магуайр, Мейлер, Таймон, Хаддлстоун, Клукас, Мэлони, Диоманде, Доусон, Ниасс, Боуэн.

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Дармиан, Джонс, Смоллинг, Рохо, Кэррик, Эррера, Лингард, Погба, Рэшфорд, Ибрагимович.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого матча.

Напомним, что первый поединок между командами завершился домашней победой МЮ (2:0).