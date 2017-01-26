«Халл» - «Манчестер Юнайтед»: стартовые составы
Идет первый тайм
Сегодня, 21:55 | Источник: Твиттер ФК "Манчестер Юнайтед" | Редакция: Дмитрий Кристя
Определились стартовые составы команд на ответный матч 1/2 финала Кубка Лиги «Халл» - «Манчестер Юнайтед».
«Халл»: Маршалл, Магуайр, Мейлер, Таймон, Хаддлстоун, Клукас, Мэлони, Диоманде, Доусон, Ниасс, Боуэн.
«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Дармиан, Джонс, Смоллинг, Рохо, Кэррик, Эррера, Лингард, Погба, Рэшфорд, Ибрагимович.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого матча.
Напомним, что первый поединок между командами завершился домашней победой МЮ (2:0).
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