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«Халл» - «Манчестер Юнайтед»: стартовые составы

Матч: Халл СитиХалл Сити0 : 0Манчестер ЮнайтедМанчестер Юнайтед
Идет первый тайм
Соккер.Ру // Англия. Кубок Лиги 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 21:55 | Источник: Твиттер ФК "Манчестер Юнайтед" | Редакция: Дмитрий Кристя

Определились стартовые составы команд на ответный матч 1/2 финала Кубка Лиги «Халл» - «Манчестер Юнайтед».

«Халл»: Маршалл, Магуайр, Мейлер, Таймон, Хаддлстоун, Клукас, Мэлони, Диоманде, Доусон, Ниасс, Боуэн. 

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Дармиан, Джонс, Смоллинг, Рохо, Кэррик, Эррера, Лингард, Погба, Рэшфорд, Ибрагимович.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого матча.

Напомним, что первый поединок между командами завершился домашней победой МЮ (2:0).

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