В Китае Дзюбе готовы платить более 7 млн евро в год

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба может стать самым высокооплачиваемым российским футболистом. Ранее сообщалось, что 28-летним форвардом интересуется «Тяньцзинь Цюаньцзянь». Если трансфер Дзюбы в китайский клуб состоится, то ежегодный оклад игрока повысится более чем в 2 раза. В «Зените» Артём получает около 3.3 млн евро за сезон без учета премиальных. В Китае же ему готовы платить € 7 млн, также без учета бонусов и премиальных. Однако, источник из близкого окружения футболиста отмечает, что сам Дзюба относится к переезду в Китай скептически:

«Китайская суперлига — не единственная лига, клубы которой проявляют интерес к Артёму. Существует ряд европейских команд, желающих видеть в своем составе российского нападающего. Однако сам Дзюба совершенно не думает о смене клубной прописки. Игрока все устраивает в „Зените“, у него сложились хорошие рабочие отношения с новым главным тренером Мирчей Луческу. К интересу команды из Китая он и вовсе относится несерьезно, даже с долей иронии. Артём не намерен продолжать карьеру в Поднебесной — это не его путь, и деньги здесь не являются достаточной мотивацией».