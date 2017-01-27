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В Китае Дзюбе готовы платить более 7 млн евро в год

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Зенит, Тяньцзинь Ц, Дзюба Артём
Сегодня, 02:04 | Источник: Известия | Фото: ФК "Зенит" | Редакция: Павел Молочный

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба может стать самым высокооплачиваемым российским футболистом. Ранее сообщалось, что 28-летним форвардом интересуется «Тяньцзинь Цюаньцзянь». Если трансфер Дзюбы в китайский клуб состоится, то ежегодный оклад игрока повысится более чем в 2 раза. В «Зените» Артём получает около 3.3 млн евро за сезон без учета премиальных. В Китае же ему готовы платить € 7 млн, также без учета бонусов и премиальных. Однако, источник из близкого окружения футболиста отмечает, что сам Дзюба относится к переезду в Китай скептически:

«Китайская суперлига — не единственная лига, клубы которой проявляют интерес к Артёму. Существует ряд европейских команд, желающих видеть в своем составе российского нападающего. Однако сам Дзюба совершенно не думает о смене клубной прописки. Игрока все устраивает в „Зените“, у него сложились хорошие рабочие отношения с новым главным тренером Мирчей Луческу. К интересу команды из Китая он и вовсе относится несерьезно, даже с долей иронии. Артём не намерен продолжать карьеру в Поднебесной — это не его путь, и деньги здесь не являются достаточной мотивацией».

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