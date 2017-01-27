Рейтинг@Mail.ru

Промес: «Хочу, чтобы в музее „Спартака“ была моя фотография с трофеем в руках»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: легионеры, Спартак М, Промес Квинси
Сегодня, 06:19 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Павел Молочный

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес признался, что хочет оставить глубокий след в истории красно-белых:

«Мог ли представить, что стану таким патриотом „Спартака“? Чуть-чуть. Не до такой степени, как это в реальности произошло. Но куда бы я ни ехал, всегда верю, что здесь у меня должно получиться, и я почувствую себя своим. И когда ехал — собирался не просто играть за „Спартак“, а помочь команде вернуться на вершину. Знал историю, знал, как много лет команда не была чемпионом. И понимал, что должен стать человеком, который сможет поднять команду.

Был уверен, что сделаю все возможное, чтобы стать лучшим. И стало складываться удачно довольно быстро. И для того, чтобы было еще лучше, пашу каждый день. Мы были всей командой в музее „Спартака“. Впечатление было сильнейшим. Ты видишь всю историю клуба своими глазами. Видишь кубки, футболки, имена. И я сказал тогда: „Хочу быть частью этого музея!“ Хочу, чтобы в нем была моя фотография с трофеем в руках. Я уже представлен в музее, но это – какие-то личные достижения. Голы, передачи. А первое – это команда».

Также Промес рассказал, как пытался заманить в «Спартак» своего партнера по сборной Нидерландов Мемфиса Депая.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 06:25
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
04:27 Фото ЦСКА назвал Витиньо «Лысиньо», опубликовав его новую стрижку в «твиттере» 3
04:10 Промес: «Поражаюсь, когда мне кто-то говорит, что русские – расисты» 6
02:50 Молло: «Очень рад оказаться в „Зените“, где так много отличных игроков» 7
01:41 Фото Промес рассказал, почему решил сделать татуировку на русском языке 22
Вчера
14:53 ФИФА отклонила требование «Рубина» признать трансфер Азмуна в «Ростов» незаконным 169
12:41 Торже: «Не планирую покидать „Терек“, хочу играть больше» 2
25 января 2017
22:46 Фото Промес: «Зобнин, кто сегодня был лучшим?» 51
14:48 Йиранек: «С удовольствием вернулся бы в „Томь“» 10
13:57 Клаессон: «Хочу в „Краснодаре“ выйти на новый уровень» 4
05:18 Источник: «Иличевич хочет уйти из „Анжи“ в один из московских клубов» 6
все материалы по этой теме
Турниры