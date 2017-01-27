Промес: «Хочу, чтобы в музее „Спартака“ была моя фотография с трофеем в руках»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес признался, что хочет оставить глубокий след в истории красно-белых:

«Мог ли представить, что стану таким патриотом „Спартака“? Чуть-чуть. Не до такой степени, как это в реальности произошло. Но куда бы я ни ехал, всегда верю, что здесь у меня должно получиться, и я почувствую себя своим. И когда ехал — собирался не просто играть за „Спартак“, а помочь команде вернуться на вершину. Знал историю, знал, как много лет команда не была чемпионом. И понимал, что должен стать человеком, который сможет поднять команду.

Был уверен, что сделаю все возможное, чтобы стать лучшим. И стало складываться удачно довольно быстро. И для того, чтобы было еще лучше, пашу каждый день. Мы были всей командой в музее „Спартака“. Впечатление было сильнейшим. Ты видишь всю историю клуба своими глазами. Видишь кубки, футболки, имена. И я сказал тогда: „Хочу быть частью этого музея!“ Хочу, чтобы в нем была моя фотография с трофеем в руках. Я уже представлен в музее, но это – какие-то личные достижения. Голы, передачи. А первое – это команда».

Также Промес рассказал, как пытался заманить в «Спартак» своего партнера по сборной Нидерландов Мемфиса Депая.