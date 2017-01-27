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Ньянг: «Играть в Премьер-Лиге - моя мечта»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Уотфорд, Милан, Ньянг М'Байе
Сегодня, 08:12 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь

Нападающий М'Байе Ньянг, который был арендован «Уотфордом» у «Милана» до конца сезона, поделился эмоциями от перехода:

«Это моя мечта - играть в АПЛ. Теперь все зависит от меня. Я выбрал номер »21«, так как лишь он был свободен.

Был ли у меня конфликт с Монтеллой? Я благодарен „Милану“ и главному тренеру, ведь в меня верили. Наша с клубом связь прервана, меня ожидает новый вызов. Надеюсь, у меня все получится. Но мы не испортили отношения, случилось так, как случилось. Желаю Монтелле всего самого хорошего, ведь он проделывает отличную работу».

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