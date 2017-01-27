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«Саутгемптон» ведёт переговоры со «Спартаком» по аренде Таски

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Спартак М, Саутгемптон, Таски Сердар
Сегодня, 10:15 | Источник: Dailymail.co.uk | Редакция: Антон Белюсь

По информации британских СМИ, «Саутгемптон» начал переговоры со «Спартаком» на предмет аренды защитника «красно-белых» Сердара Таски до конца сезона.

По слухам, игрок готов отправиться в Англию уже на этих выходных.

Руководство «святых» видит в Таски замену ушедшему в «Вест Хэм» Жозе Фонте и травмированному Вирджилу ван Дейку, который может пропустить до трех месяцев.

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