«Саутгемптон» ведёт переговоры со «Спартаком» по аренде Таски
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Спартак М, Саутгемптон, Таски Сердар
Сегодня, 10:15 | Источник: Dailymail.co.uk | Редакция: Антон Белюсь
По информации британских СМИ, «Саутгемптон» начал переговоры со «Спартаком» на предмет аренды защитника «красно-белых» Сердара Таски до конца сезона.
По слухам, игрок готов отправиться в Англию уже на этих выходных.
Руководство «святых» видит в Таски замену ушедшему в «Вест Хэм» Жозе Фонте и травмированному Вирджилу ван Дейку, который может пропустить до трех месяцев.
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С баваркой обломилось у Таски, а на горизонте не было вариантов, пришлось сказать, что готов остаться в спаме.
И тут объявился саутгемптон и тут же:"По слухам, игрок готов отправиться в Англию уже на этих выходных."
Как говорится пешком до англии лишь бы из тарасовки.