«Саутгемптон» ведёт переговоры со «Спартаком» по аренде Таски

По информации британских СМИ, «Саутгемптон» начал переговоры со «Спартаком» на предмет аренды защитника «красно-белых» Сердара Таски до конца сезона.

По слухам, игрок готов отправиться в Англию уже на этих выходных.

Руководство «святых» видит в Таски замену ушедшему в «Вест Хэм» Жозе Фонте и травмированному Вирджилу ван Дейку, который может пропустить до трех месяцев.