«Ливерпулю» интересен защитник «Бетиса» Дурмиси
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Бетис, Ливерпуль, Дурмиси Риза
Сегодня, 10:37 | Источник: Dailymail.co.uk | Редакция: Антон Белюсь
«Ливерпуль» заинтересован в приобретении защитника «Бетиса» Ризы Дурмиси.
По слухам, скауты «красных» наблюдают за игрой 23-летнего левого бека.
Сообщается, что отступные, прописанные в контракте игрока. составляют 17 млн фунтов.
Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» также рассматривает возможность приобретения голкипера «Манчестер Сити» Джо Харта, выступающего на правах аренды за «Торино».
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