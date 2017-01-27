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«Ливерпулю» интересен защитник «Бетиса» Дурмиси

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Бетис, Ливерпуль, Дурмиси Риза
Сегодня, 10:37 | Источник: Dailymail.co.uk | Редакция: Антон Белюсь

«Ливерпуль» заинтересован в приобретении защитника «Бетиса» Ризы Дурмиси.

По слухам, скауты «красных» наблюдают за игрой 23-летнего левого бека.

Сообщается, что отступные, прописанные в контракте игрока. составляют 17 млн фунтов.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» также рассматривает возможность приобретения голкипера «Манчестер Сити» Джо Харта, выступающего на правах аренды за «Торино».

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