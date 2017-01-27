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«Вольфсбург» отклонил предложение «Ювентуса» по Густаво

Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Ювентус, Вольфсбург, Густаво Луис
Сегодня, 11:21 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь

По информации итальянской прессы, «Вольфсбург» отказался отпускать полузащитника Луиса Густаво в «Ювентус».

По слухам, «бьянконери» предлагали «волкам» взять 29-летнего бразильца в аренду за 2.5 млн евро с правом последующего выкупа за 13 млн евро.

Сообщается, что немецкий клуб настаивает на трансфере игрока за 15 млн евро.

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Сегодня 11:46, редактировал Сегодня 11:46
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