«Вольфсбург» отклонил предложение «Ювентуса» по Густаво

По информации итальянской прессы, «Вольфсбург» отказался отпускать полузащитника Луиса Густаво в «Ювентус».

По слухам, «бьянконери» предлагали «волкам» взять 29-летнего бразильца в аренду за 2.5 млн евро с правом последующего выкупа за 13 млн евро.

Сообщается, что немецкий клуб настаивает на трансфере игрока за 15 млн евро.