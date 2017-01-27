«Вольфсбург» отклонил предложение «Ювентуса» по Густаво
Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Ювентус, Вольфсбург, Густаво Луис
Сегодня, 11:21 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь
По информации итальянской прессы, «Вольфсбург» отказался отпускать полузащитника Луиса Густаво в «Ювентус».
По слухам, «бьянконери» предлагали «волкам» взять 29-летнего бразильца в аренду за 2.5 млн евро с правом последующего выкупа за 13 млн евро.
Сообщается, что немецкий клуб настаивает на трансфере игрока за 15 млн евро.
Другие материалы по теме:
11:32 Слухи «Вест Бромвич» планирует арендовать Ивановича 2
06:37 Слухи «Рома» намерена перехватить Кесси у «Челси» и ПСЖ 5
06:03 Слухи «Саутгемптон» предложил 18 млн евро за Габбьядини 2
Вчера
14:43 Слухи «Челси» может заплатить 56 млн фунтов за Видаля 19
Или войдите через