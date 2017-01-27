Шишкин проходит медосмотр в «Краснодаре»

Защитник «Локомотива» Роман Шишкин, судя по всему, продолжит карьеру в «Краснодаре».

Сообщается, что 29-летний игрок сейчас проходит медосмотр в клубе Сергея Галицкого.

Есть основания полагать, что Шишкин будет арендован «горожанами» до окончания сезона.