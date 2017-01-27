Шишкин проходит медосмотр в «Краснодаре»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Локомотив М, Краснодар, Шишкин Роман
Сегодня, 12:56 | Источник: ТАСС | Редакция: Антон Белюсь
Защитник «Локомотива» Роман Шишкин, судя по всему, продолжит карьеру в «Краснодаре».
Сообщается, что 29-летний игрок сейчас проходит медосмотр в клубе Сергея Галицкого.
Есть основания полагать, что Шишкин будет арендован «горожанами» до окончания сезона.
Другие материалы по теме:
01:17 Слухи Бельгийский «Эйпен» склоняет 19-летнего нигерийского форварда Оникуру к переходу в ЦСКА 18
Вчера
21:41 Слухи Джефферсон Фарфан может стать игроком «Локомотива» 12
12:44 Слухи Иванович может перейти в «Зенит» 146
Или войдите через
СЕМКИ ЛУЦ-ЛУЦ !
ГЫ-ГЫ-ГЫ