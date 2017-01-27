Траоре может сменить ЦСКА на «Бешикташ»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, ЦСКА, Бешикташ, Траоре Ласина
Сегодня, 13:25 | Источник: fanatik.com.tr | Редакция: Антон Белюсь
ЦСКА может расстаться с нападающим Ласина Траоре.
По информации турецких СМИ, в услугах ивуарийца заинтересован «Бешикташ», который может арендовать 26-летнего игрока, права на которого принадлежат «Монако».
Ранее агент Траоре Дмитрий Селюк порассуждал о будущем своего клиента.
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Вот встрял-то еврей, пичалька ;)
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О какой продаже идет речь?
Игарь один не справится !