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Траоре может сменить ЦСКА на «Бешикташ»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, ЦСКА, Бешикташ, Траоре Ласина
Сегодня, 13:25 | Источник: fanatik.com.tr | Редакция: Антон Белюсь

ЦСКА может расстаться с нападающим Ласина Траоре.

По информации турецких СМИ, в услугах ивуарийца заинтересован «Бешикташ», который может арендовать 26-летнего игрока, права на которого принадлежат «Монако».

Ранее агент Траоре Дмитрий Селюк порассуждал о будущем своего клиента.

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