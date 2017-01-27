Траоре может сменить ЦСКА на «Бешикташ»

ЦСКА может расстаться с нападающим Ласина Траоре.

По информации турецких СМИ, в услугах ивуарийца заинтересован «Бешикташ», который может арендовать 26-летнего игрока, права на которого принадлежат «Монако».

Ранее агент Траоре Дмитрий Селюк порассуждал о будущем своего клиента.