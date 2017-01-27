Агент: «Кришито совершенно точно останется в „Зените“ в это трансферное окно»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Зенит, Кришито Доменико, Раноккия Андреа
Сегодня, 14:04 | Источник: ТАСС | Редакция: Антон Белюсь
Андреа Д’Амико - агент защитника «Зенита» Доменико Кришито, отрицает возможность ухода своего клиента из клуба этой зимой:
«Обмен Кришито на Раноккию невозможен, это только слухи. Доменико совершенно точно останется в „Зените“ в это трансферное окно».
В нынешнем сезоне Кришито провел за «сине-бело-голубых» 20 игр, в которых забил четыре мяча и выполнил три голевые передачи.
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