Агент: «Кришито совершенно точно останется в „Зените“ в это трансферное окно»

Андреа Д’Амико - агент защитника «Зенита» Доменико Кришито, отрицает возможность ухода своего клиента из клуба этой зимой:

«Обмен Кришито на Раноккию невозможен, это только слухи. Доменико совершенно точно останется в „Зените“ в это трансферное окно».

В нынешнем сезоне Кришито провел за «сине-бело-голубых» 20 игр, в которых забил четыре мяча и выполнил три голевые передачи.