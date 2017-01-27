СКА-Хабаровск: «„Выиграли“ битву за Это'О у „Амкара“ и „Анжи“»

Нападающий «Антальяспора» Самуэль Это’О побывал в гостях у хабаровского СКА.

Пресс-служба российского клуба на своей странице в сети Instagram в шуточном ключе прокомментировала это событие:

«Выиграли» битву за суперфорварда у «Амкара» и «Анжи». Хабаровск, встречай «новичка»".

Напомним, что накануне Это'О встретился с главным тренером «Амкара» Гаджи Гаджиевым на сборе команды в Анталии и сфотографировался с футболкой пермского клуба.