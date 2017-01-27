Одемвингие посоветовал Оньекуру, которым интересуется ЦСКА, переходить в «Селтик»

Нападающий «Эйпена» Анри Оньекуру рассказал, что намерен перейти в «Селтик». По словам футболиста, он принял во внимание совет от бывшего игрока «Локомотива» Питера Одемвингие, который рекомендовал ему присоединиться к шотландскому клубу. Ранее сообщалось, что Оньекуру также интересуется ЦСКА, а бельгийский «Эйпен» намерен продать футболиста именно «армейцам», поскольку они предлагают больше денег.

«Я заинтересован в том, чтобы перейти в „Селтик“, меня устраивает их предложение. Кроме того, на мое решение повлиял совет от более опытного товарища Питера Одемвингие. Он сказал мне, что в „Селтике“ мне будет лучше, он подходит мне по стилю и у меня не возникнет проблем с получением разрешения на работу».