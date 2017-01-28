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Дзюба: «Надеюсь, что мне не предложат таких огромных денег»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: игроки, Зенит, Тяньцзинь Ц, Дзюба Артём
Сегодня, 02:09 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Павел Молочный

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба прокомментировал слухи об интересе к нему со стороны китайских клубов:

«Действительно ли не поехал бы в Китай ни за какие деньги? Трудный вопрос. У меня сейчас в голове больше сидит мысль о предстоящем Кубке конфедераций и домашнем чемпионате мира. При этом понимаю, что мы можем на нем выступить неудачно, и нас опять обольют помоями… Конечно, огромные деньги – это очень серьезный задел на будущее, для твоих детей, семьи. Однако, честно говоря, надеюсь, что у меня никогда не возникнет такой дилеммы.

Рассчитываю, что не будет такого большого предложения, чтобы у меня не возникало никаких соблазнов. Кто-то ведь сразу соглашается, кто-то сомневается. Мне вообще страшно об этом думать. Когда после шутки в Instagram меня спрашивали, за какую сумму готов куда-то уехать, выразил надежду, что не предложат таких огромных денег».

Ранее сообщалось, что китайский клуб «Тяньцзинь Цюаньцзянь» готов платить российскому форварду 7 млн евро в год.

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