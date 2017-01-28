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Алдонин: «У Луческу есть селекционный дар»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Зенит, ЦСКА, Алдонин Евгений, Луческу Мирча
Сегодня, 03:46 | Источник: Sportfm.ru | Редакция: Павел Молочный

Экс-полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин положительно оценил работу главного тренера «Зенита» Мирчи Луческу:

«Мне бы очень хотелось, чтобы ЦСКА добрал свое во второй части сезона. Но объективно, это будет очень тяжело сделать. Думаю, „Зенит“ прибавит. Луческу показывает качественную работу. То же самое он делал в Донецке. С его „Шахтёром“ несколько раз встречались. Сразу видна рука мастера. Он приобретает игроков по средней цене, которые затем становятся значимыми футболистами в Европе. У него есть селекционный дар. Думаю, в „Зените“ еще стоит ждать сюрпризов по усилению состава».

Алдонин также отметил, что фаворитом в борьбе за чемпионство страны является клуб из Санкт-Петербурга.

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Сегодня 04:28, редактировал Сегодня 04:28
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